Отсутствие внутреннего раскола и интриг является для России одним из ключевых преимуществ в украинском конфликте, чего не скажешь о представителях киевских властей. Таким мнением поделился экс-офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью с бывшим офицером полиции США Джоном Дуганом.

"Мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский вовлечён во внутренний политический конфликт с главнокомандующим украинскими войсками [Валерием] Залужным. <...> Там происходит много междоусобиц, политических интриг, которых нет в России", — отметил военный.

В то время как перед Киевом стоят серьёзные проблемы, а положение ВСУ весьма плачевно, Зеленский сосредоточен на противостоянии с генералом Залужным, объяснил Риттер. Это связано с тем, что тот потенциально является главным конкурентом действующего президента на предстоящих выборах.

"Украинские военные опустошены, у них отсутствует моральный дух <...> Поставки вооружений происходят бессистемно, а солдаты не умеют их обслуживать из-за отсутствия необходимых навыков", — добавил бывший разведчик.

Риттер также считает, что поставляемая странами НАТО военная техника едва ли может оказать существенное влияние на ход событий.