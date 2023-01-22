В США считают, что вражда между Зеленским и Залужным обрекла ВСУ на поражение
Экс-разведчик США Риттер: Интриги и внутренний раскол на Украине обрекают ВСУ на поражение
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Wikipedia, © ТАСС / Zuma / Ukraine Presidency
Отсутствие внутреннего раскола и интриг является для России одним из ключевых преимуществ в украинском конфликте, чего не скажешь о представителях киевских властей. Таким мнением поделился экс-офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью с бывшим офицером полиции США Джоном Дуганом.
"Мы видим, что [президент Украины Владимир] Зеленский вовлечён во внутренний политический конфликт с главнокомандующим украинскими войсками [Валерием] Залужным. <...> Там происходит много междоусобиц, политических интриг, которых нет в России", — отметил военный.
В то время как перед Киевом стоят серьёзные проблемы, а положение ВСУ весьма плачевно, Зеленский сосредоточен на противостоянии с генералом Залужным, объяснил Риттер. Это связано с тем, что тот потенциально является главным конкурентом действующего президента на предстоящих выборах.
"Украинские военные опустошены, у них отсутствует моральный дух <...> Поставки вооружений происходят бессистемно, а солдаты не умеют их обслуживать из-за отсутствия необходимых навыков", — добавил бывший разведчик.
Риттер также считает, что поставляемая странами НАТО военная техника едва ли может оказать существенное влияние на ход событий.
Ранее ушедший в отставку с поста советника Зеленского Алексей Арестович впервые предрёк Украине поражение в борьбе с Россией. В опубликованном интервью он подчеркнул, что сейчас уже "крутится история, которой мы не управляем".