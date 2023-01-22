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22 января, 18:07
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Жених с подвохом: Брачное агентство поймало бизнесвумен из Москвы на живца в Tinder и развело на 4 млн

Бизнесвумен из Москвы нарвалась на брачное агентство и лишилась 4 млн при поиске любви в Tinder

<p>Предпринимательница из Москвы, попавшаяся на уловку мошенников. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/41389" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Предпринимательница из Москвы, попавшаяся на уловку мошенников. Обложка © Mash

В Москве мошенники обработали доверчивую предпринимательницу, оставив ту с многомиллионным кредитом и без мужа. Как пишет Mash, 46-летняя глава неназванной компании решила найти свою любовь и зарегистрировалась в "Тиндере". Там её и поймали на живца аферисты.

У искательницы любви завязалось общение с потенциальным женихом. Переписка продолжалась неделю. Затем "влюблённый" заговорил о серьёзных намерениях и предложил встретиться. Он подчеркнул, что собирается жениться, поэтому даме надо бы тоже подтвердить серьёзность намерений. Жених для этих целей направил невесту в брачное агентство "Вместе навсегда".

Уже там женщину обработали. Она не помнит весь процесс, однако на неё давили и в итоге на руках у "невесты" оказался четырёхмиллионный кредитный договор, а деньги — у мошенников. К слову, на агентство "Вместе навсегда" регулярно сыплются обвинения о психологическом насилии и буквально грабеже со стороны пострадавших.

Россиян предупредили о мошенниках, якобы предлагающих работу

Россиян предупредили о мошенниках, якобы предлагающих работу

Лайф рассказывал, как в Череповце телефонные мошенники выманили у женщины 170 тысяч рублей, а после и вовсе заставили сжечь банк. Пострадавшую остановили уже у отделения ВТБ: случайный прохожий отобрал у неё зажигалку и вызвал правоохранителей.

Матвей Константинов

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