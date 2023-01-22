Ущерб Германии из-за отказа от российского газа оценили в 46 млрд евро

Отказ от российского газа обошёлся Германии в десятки миллиардов евро и может грозить стране проблемами в энергетике. Как пишет агентство Bloomberg, текущая зима не доставила Берлину много проблем благодаря необычно тёплой погоде, закупкам сжиженного газа и использованию угля, однако в будущем ситуация может измениться.

Так, ФРГ требуются огромные инвестиции для постройки терминалов по приёму сжиженного газа, а поставщики топлива настаивают на долгосрочных контрактах, за которые в случае отмены ковидных ограничений в Китае может развернуться ожесточённая конкуренция.

Более того, на данный момент Германия закупает значительную часть газа у Нидерландов, однако запасы топлива ограничены: оба государства прогнозируют падение добычи в ближайшие годы. При этом использование угля противоречит экологической политике Берлина, а грядущие зимы могут быть куда суровее. Такая переориентация, как утверждается, могла обойтись ФРГ в почти 46 миллиардов евро.