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22 января, 18:49
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Макрон назвал условия передачи ВСУ танков Leclerc

Макрон ответил фразой "ничто не исключено" на вопрос о передаче ВСУ танков Leclerc

Президент Франции Эмманюэль Макрон намекнул, что Париж может поставить Киеву танки Leclerc. Такой вариант исключать не стоит при соблюдении ряда условий, заявил он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Что касается танков Leclerc, то ничто не исключено", — сказал Макрон, добавив при этом, что "поставки не должны вести к эскалации" конфликта.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно "принимать во внимание уровень подготовки украинских военных". Также поставки техники Украине не должны наносить ущерб обороноспособности Франции, заметил он.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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