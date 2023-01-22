Макрон назвал условия передачи ВСУ танков Leclerc
Макрон ответил фразой "ничто не исключено" на вопрос о передаче ВСУ танков Leclerc
Президент Франции Эмманюэль Макрон намекнул, что Париж может поставить Киеву танки Leclerc. Такой вариант исключать не стоит при соблюдении ряда условий, заявил он на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Что касается танков Leclerc, то ничто не исключено", — сказал Макрон, добавив при этом, что "поставки не должны вести к эскалации" конфликта.
Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно "принимать во внимание уровень подготовки украинских военных". Также поставки техники Украине не должны наносить ущерб обороноспособности Франции, заметил он.
Ранее американский конгрессмен заявил, что поставка Украине из Европы танков Leopard зависит от решения США отправить хотя бы один танк Abrams.
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