Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать россиянина Хачанова

Федерация тенниса Азербайджана (ATF) направила протест в Международную федерацию тенниса (ITF) с требованием наказать россиянина Карена Хачанова, назвав провокацией заявления спортсмена в поддержку Нагорно‑Карабахской Республики, которые он сделал в ходе Australian Open.

После победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге турнира 26-летний Хачанов оставил на камере послание: "Арцах, держись!" ATF осудила данный инцидент и направила в ITF официальный протест, в котором представлены "факты и юридические документы".

"Федерация тенниса Азербайджана осуждает этот инцидент и во избежание повторения подобной ситуации просит наказать теннисиста (Хачанова) и принять более строгие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", — сказано в заявлении организации.

После этого глава ATF Октай Асадов обратился к президенту Федерации тенниса России (ФТР) Шамилю Тарпищеву с просьбой принять "жёсткие меры" против Хачанова. Тарпищев со своей стороны заявил, что "серьёзно обеспокоен этим инцидентом", и пообещал принять "определённые меры".