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22 января, 22:39

Макрон ждёт разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном выводе французских войск

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от руководства Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из африканской страны в течение месяца. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.

"Я жду, когда президент переходного правительства [Ибрагим] Траоре выскажется… Думаю, эти сообщения являются результатом большой путаницы в распространяемой информации… Мы ожидаем разъяснений от господина Траоре", — сказал французский лидер.

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Ранее сообщалось, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, регулировавшее военное присутствие Франции на территории африканской республики. В связи с этим французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.

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Kremlin.ru

Иван Косицын

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