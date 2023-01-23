Макрон ждёт разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном выводе французских войск

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от руководства Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из африканской страны в течение месяца. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже.

"Я жду, когда президент переходного правительства [Ибрагим] Траоре выскажется… Думаю, эти сообщения являются результатом большой путаницы в распространяемой информации… Мы ожидаем разъяснений от господина Траоре", — сказал французский лидер.