Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии обнаружен мёртвым в машине
Автомобиль подозреваемого в стрельбе в Калифорнии. Обложка © SkyNews
Подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парке в Калифорнии мёртв. Как сообщает телеканал ABC News, сотрудники правоохранительных органов, заблокировавшие его фургон, обнаружили в салоне тело мужчины.
Как сообщалось, к трагедии может быть причастен мужчина азиатского происхождения в возрасте 30–50 лет. Труп мужчины находился на водительском сиденье машины, остановившейся примерно в 20 милях от места происшествия. Полиция не приводит более подробных деталей расследования, чтобы избежать его срыва.
Ранее Лайф писал, что 22 января в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.