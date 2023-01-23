"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 22:20

Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии обнаружен мёртвым в машине

<p>Автомобиль подозреваемого в стрельбе в Калифорнии. Обложка © <a href="https://news.sky.com/story/california-mass-shooting-suspect-on-the-run-after-chinese-new-year-attack-latest-updates-12792682" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SkyNews</a></p>

Автомобиль подозреваемого в стрельбе в Калифорнии. Обложка © SkyNews

Подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парке в Калифорнии мёртв. Как сообщает телеканал ABC News, сотрудники правоохранительных органов, заблокировавшие его фургон, обнаружили в салоне тело мужчины.

Как сообщалось, к трагедии может быть причастен мужчина азиатского происхождения в возрасте 30–50 лет. Труп мужчины находился на водительском сиденье машины, остановившейся примерно в 20 милях от места происшествия. Полиция не приводит более подробных деталей расследования, чтобы избежать его срыва.

ФБР займётся расследованием бойни с 10 погибшими на фестивале в Калифорнии

ФБР займётся расследованием бойни с 10 погибшими на фестивале в Калифорнии

Ранее Лайф писал, что 22 января в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров