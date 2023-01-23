Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии обнаружен мёртвым в машине

Подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парке в Калифорнии мёртв. Как сообщает телеканал ABC News, сотрудники правоохранительных органов, заблокировавшие его фургон, обнаружили в салоне тело мужчины.

Как сообщалось, к трагедии может быть причастен мужчина азиатского происхождения в возрасте 30–50 лет. Труп мужчины находился на водительском сиденье машины, остановившейся примерно в 20 милях от места происшествия. Полиция не приводит более подробных деталей расследования, чтобы избежать его срыва.