Полиция США окружила автомобиль с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии

Американская полиция окружила автомобиль, в котором может находиться подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парке в Калифорнии. Об этом свидетельствует трансляция телеканала ABC 7.

Две машины спецслужб заблокировали белый фургон с подозреваемым. Место окружено множеством машин правоохранителей.

Согласно данным шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луны, к трагедии может быть причастен мужчина азиатского происхождения в возрасте 30–50 лет.