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22 января, 20:00

Полиция США окружила автомобиль с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии

<p>Полиция окружила автомобиль с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии. Обложка © Кадр <a href="https://abc7.com/watch/live/11064936/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">трансляции</a> телеканала ABC 7</p>

Полиция окружила автомобиль с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии. Обложка © Кадр трансляции телеканала ABC 7

Американская полиция окружила автомобиль, в котором может находиться подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парке в Калифорнии. Об этом свидетельствует трансляция телеканала ABC 7.

Две машины спецслужб заблокировали белый фургон с подозреваемым. Место окружено множеством машин правоохранителей.

Согласно данным шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луны, к трагедии может быть причастен мужчина азиатского происхождения в возрасте 30–50 лет.

ФБР займётся расследованием бойни с 10 погибшими на фестивале в Калифорнии

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Напомним, 22 января в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Юлия Коновалова
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