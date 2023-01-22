Полиция США окружила автомобиль с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии
Полиция окружила автомобиль с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии. Обложка © Кадр трансляции телеканала ABC 7
Американская полиция окружила автомобиль, в котором может находиться подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парке в Калифорнии. Об этом свидетельствует трансляция телеканала ABC 7.
Две машины спецслужб заблокировали белый фургон с подозреваемым. Место окружено множеством машин правоохранителей.
Согласно данным шерифа округа Лос-Анджелес Роберта Луны, к трагедии может быть причастен мужчина азиатского происхождения в возрасте 30–50 лет.
Напомним, 22 января в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.