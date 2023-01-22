На борту экстренно севшего в Афинах самолёта Ryanair не нашли бомбы

Информация о бомбе на борту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, который вечером 22 января приземлился в Афинах, оказалась ложной. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

После успешного приземления Boeing-738 в Афинском международном аэропорту члены экипажа и пассажиры были эвакуированы. Специалисты проверили багаж и людей на борту на предмет наличия взрывчатки, а также изучили лайнер. Никаких подозрительных устройств обнаружено не было.