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22 января, 19:43

На борту экстренно севшего в Афинах самолёта Ryanair не нашли бомбы

Информация о бомбе на борту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, который вечером 22 января приземлился в Афинах, оказалась ложной. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

После успешного приземления Boeing-738 в Афинском международном аэропорту члены экипажа и пассажиры были эвакуированы. Специалисты проверили багаж и людей на борту на предмет наличия взрывчатки, а также изучили лайнер. Никаких подозрительных устройств обнаружено не было.

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Как сообщал Лайф, самолёт авиакомпании Ryanair, выполнявший регулярный рейс из Польши, сообщил о бомбе на борту, и его в сопровождении греческих истребителей F-16 направили в Афинский международный аэропорт. Были задействованы все применяемые в таких случаях наземные и воздушные протоколы. После приземления самолёт направили на специальную площадку аэропорта. На борту воздушного судна находилось 192 человека.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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