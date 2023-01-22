На борту экстренно севшего в Афинах самолёта Ryanair не нашли бомбы
Информация о бомбе на борту самолёта ирландской авиакомпании Ryanair, который вечером 22 января приземлился в Афинах, оказалась ложной. Об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.
После успешного приземления Boeing-738 в Афинском международном аэропорту члены экипажа и пассажиры были эвакуированы. Специалисты проверили багаж и людей на борту на предмет наличия взрывчатки, а также изучили лайнер. Никаких подозрительных устройств обнаружено не было.
Как сообщал Лайф, самолёт авиакомпании Ryanair, выполнявший регулярный рейс из Польши, сообщил о бомбе на борту, и его в сопровождении греческих истребителей F-16 направили в Афинский международный аэропорт. Были задействованы все применяемые в таких случаях наземные и воздушные протоколы. После приземления самолёт направили на специальную площадку аэропорта. На борту воздушного судна находилось 192 человека.
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