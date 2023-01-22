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22 января, 19:12

Число подписчиков Медведева в Telegram превысило миллион

Число подписчиков зампредседателя Совета безопасности РФ и первого зампреда Военно-промышленной комиссии России Дмитрия Медведева в мессенджере Telegram превысило миллион. Политик завёл официальный канал 16 марта прошлого года.

По состоянию на 21:50 воскресенья на телеграм-канал Медведева подписались 1 000 311 пользователей. Его аккаунт ранее был верифицирован и получил "синюю галочку".

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Ранее Медведев оценил прошедшую в немецком Рамштайне встречу министров обороны стран НАТО и союзников. Он считает, что в скором времени будет создан новый альянс из государств, которых "достали" США и "свора их кастрированных псов".

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Иван Косицын

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