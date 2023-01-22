Число подписчиков Медведева в Telegram превысило миллион

По состоянию на 21:50 воскресенья на телеграм-канал Медведева подписались 1 000 311 пользователей. Его аккаунт ранее был верифицирован и получил "синюю галочку".

Медведев назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой Отечественной войной"

Ранее Медведев оценил прошедшую в немецком Рамштайне встречу министров обороны стран НАТО и союзников. Он считает, что в скором времени будет создан новый альянс из государств, которых "достали" США и "свора их кастрированных псов".