Число подписчиков Медведева в Telegram превысило миллион
Число подписчиков зампредседателя Совета безопасности РФ и первого зампреда Военно-промышленной комиссии России Дмитрия Медведева в мессенджере Telegram превысило миллион. Политик завёл официальный канал 16 марта прошлого года.
По состоянию на 21:50 воскресенья на телеграм-канал Медведева подписались 1 000 311 пользователей. Его аккаунт ранее был верифицирован и получил "синюю галочку".
Ранее Медведев оценил прошедшую в немецком Рамштайне встречу министров обороны стран НАТО и союзников. Он считает, что в скором времени будет создан новый альянс из государств, которых "достали" США и "свора их кастрированных псов".
ТАСС / Екатерина Штукина / POOL