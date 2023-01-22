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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 19:06
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Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области

В Херсонской области задержали наводчика, передававшего Вооружённым силам Украины (ВСУ) через своего родственника информацию о российских военных, сообщили в Администрации Каховского муниципального округа.

"Житель Алёшковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные в украинские войска. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных", уточнили в администрации и добавили, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области
ВСУ обстреляли больницу в Херсонской области

Ранее в Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина, ещё одна была госпитализирована с взрывной травмой. Огонь вёлся украинскими военными по району музыкальной школы.

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Матвей Константинов
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