Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области

В Херсонской области задержали наводчика, передававшего Вооружённым силам Украины (ВСУ) через своего родственника информацию о российских военных, сообщили в Администрации Каховского муниципального округа.

"Житель Алёшковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные в украинские войска. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных", — уточнили в администрации и добавили, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.