Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области
В Херсонской области задержали наводчика, передававшего Вооружённым силам Украины (ВСУ) через своего родственника информацию о российских военных, сообщили в Администрации Каховского муниципального округа.
"Житель Алёшковского округа был наводчиком ВСУ и передавал информацию о местонахождении российских военных своему родственнику, который доносил данные в украинские войска. Задержанный утверждает, что ему не платили за передачу данных", — уточнили в администрации и добавили, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Ранее в Каховке Херсонской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина, ещё одна была госпитализирована с взрывной травмой. Огонь вёлся украинскими военными по району музыкальной школы.
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