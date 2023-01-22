Известный российский актёр Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве. Артист рассказал Лайфу, что чувствует себя нормально.

Народный артист России играл в постановке "Горячее сердце" в Малом театре. В конце первого акта он сильно подвернул ногу, после чего 73-летнего актёра пришлось отвезти в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него разрыв связок колена.

"Всë нормально, врачи сделали всё, что от них зависит. Нормально себя чувствую", — заявил артист.

По словам Афанасьева, тщательное обследование медики проведут в понедельник, 23 января.