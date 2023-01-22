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22 января, 19:21
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Актёр Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве

Известный российский актёр Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве. Артист рассказал Лайфу, что чувствует себя нормально.

Народный артист России играл в постановке "Горячее сердце" в Малом театре. В конце первого акта он сильно подвернул ногу, после чего 73-летнего актёра пришлось отвезти в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него разрыв связок колена.

"Всë нормально, врачи сделали всё, что от них зависит. Нормально себя чувствую", — заявил артист.

По словам Афанасьева, тщательное обследование медики проведут в понедельник, 23 января.

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Ранее сообщалось, что российская фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, проведёт неделю в больнице. По словам спортсменки, врачи зафиксировали у неё ушиб и отёк тканей.

Обложка ©

Kinopoisk.ru

Иван Косицын

Комментарий

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Фома Невероввчера в 19:44

Читаю статью про "известного"артиста Афанасьева, думаю кто же такой,а тут ниже фото Прокловой не ужели пол сменила?

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