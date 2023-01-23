Аналитики изменили прогноз, увидев у еврозоны возможность роста экономики в 2023-м
Financial Times: Еврозоне удастся избежать рецессии в 2023 году
Еврозона не столкнётся с рецессией в нынешнем году, вместо этого её экономика вырастет примерно на 0,1%. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на аналитическую компанию Consensus Economics.
Опрос компании, который был проведён среди экономистов, показал, что снижение цен на энергоресурсы, меры поддержки со стороны правительств в Европе и отмена ковидных ограничений в Китае станут ключевыми факторами, которые поспособствуют росту мировой экономики. Также британское издание отмечает, что ещё месяц назад эксперты были пессимистично настроены относительно экономических перспектив еврозоны в 2023 году, но теперь они пересмотрели предыдущие прогнозы.
Аналитик инвестиционной компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер заявила, что угроза масштабного энергокризиса отступает, а инфляция снижается быстрее, чем ожидалось изначально. В свою очередь экономист крупнейшего швейцарского банка UBS Анна Титарева отметила, что вероятность рецессии в еврозоне теперь оценивается в 30% по сравнению с 90% летом прошлого года.
Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что в 2023 и 2024 годах в мире будут наблюдаться медленные темпы роста экономики. По его оценке, "сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдёт сильное восстановление мировой экономики".
Unsplash