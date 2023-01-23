"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 21:23

Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии

Париж и Берлин планируют провести в Литве и Румынии совместные военные учения франко-германской бригады. Об этом говорится в декларации, принятой двумя государствами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.

В документе указано, что официальные Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнёрству и НАТО, которое остаётся "краеугольным камнем евроатлантической безопасности".

США оставят тысячи военнослужащих на базе в Румынии

США оставят тысячи военнослужащих на базе в Румынии

"В целях поддержки наших восточных союзников Вооружённые силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях. Об этом заявили французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как они указали, Париж и Берлин будут оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока это будет необходимо Украине.

Макрон назвал условия передачи ВСУ танков Leclerc

Макрон назвал условия передачи ВСУ танков Leclerc

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров