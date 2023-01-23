Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии

Париж и Берлин планируют провести в Литве и Румынии совместные военные учения франко-германской бригады. Об этом говорится в декларации, принятой двумя государствами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях. Об этом заявили французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как они указали, Париж и Берлин будут оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока это будет необходимо Украине.