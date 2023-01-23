Франция и Германия проведут совместные военные учения в Литве и Румынии
Париж и Берлин планируют провести в Литве и Румынии совместные военные учения франко-германской бригады. Об этом говорится в декларации, принятой двумя государствами по итогам заседания франко-германского Совета министров в Париже.
В документе указано, что официальные Берлин и Париж подтверждают приверженность трансатлантическому партнёрству и НАТО, которое остаётся "краеугольным камнем евроатлантической безопасности".
"В целях поддержки наших восточных союзников Вооружённые силы спланируют совместные учения франко-германской бригады в Литве и Румынии", — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях. Об этом заявили французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Как они указали, Париж и Берлин будут оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока это будет необходимо Украине.
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