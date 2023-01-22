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Опубликовано 22 января 2023, 20:33
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Пушилин заявил о попытках ВСУ уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара

Врио главы ДНР Денис Пушилин, посетивший 22 января Соледар, сообщил, что при отходе из города украинские войска пытались уничтожить местные соляные рудники, подрывая коммуникации изнутри.

"Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, что затруднило спуск в шахту. Но всё восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", написал врио главы ДНР в телеграм-канале.

Пушилин заявил о многотысячных потерях ВСУ во время боёв за Соледар
Пушилин заявил о многотысячных потерях ВСУ во время боёв за Соледар

Лайф напоминает, что ВС РФ полностью взяли под контроль город Соледар в ДНР. В Министерстве обороны сообщили, что российские войска заняли его вечером 12 января. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.

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ТАСС / Народная милиция ДНР

Юлия Коновалова
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