Пушилин заявил о попытках ВСУ уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара

"Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, что затруднило спуск в шахту. Но всё восстановимо, и мы это обязательно сделаем. И вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы", — написал врио главы ДНР в телеграм-канале.