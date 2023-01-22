Глава МИД ФРГ Бербок допустила поставку танков Leopard Украине третьими странами
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если третьи страны запросят передачу Украине произведённых в ФРГ танков Leopard. Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу LCI.
"В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути", — пояснила Бербок.
Ранее немецкие СМИ писали, что решение Германии не поставлять ВСУ танки Leopard вызвало гнев в США. Противоречия между сторонами появились в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда американский министр обороны Ллойд Остин безрезультатно пытался переубедить ФРГ.
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