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22 января, 20:54

Глава МИД ФРГ Бербок допустила поставку танков Leopard Украине третьими странами

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если третьи страны запросят передачу Украине произведённых в ФРГ танков Leopard. Об этом она сказала в интервью французскому телеканалу LCI.

"В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути", — пояснила Бербок.

В США озвучили способ добиться передачи ВСУ немецких танков Leopard

В США озвучили способ добиться передачи ВСУ немецких танков Leopard

Ранее немецкие СМИ писали, что решение Германии не поставлять ВСУ танки Leopard вызвало гнев в США. Противоречия между сторонами появились в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда американский министр обороны Ллойд Остин безрезультатно пытался переубедить ФРГ.

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Wikipedia / Bundeswehr-Fotos

Юлия Коновалова

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