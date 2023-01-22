Лукашенко поручил разобраться с нарушениями со стороны Wildberries в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весьма жёстко отреагировал на нарушения со стороны маркетплейса Wildberries законодательства республики и поручил оперативно разобраться в данной ситуации. Об этом рассказал председатель Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Василий Герасимов.

"Информация дошла до главы государства. Президент очень жёстко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан. В результате в течение двух дней деньги всем гражданам были возвращены, как и отменено это правило", — сказал Герасимов в эфире телеканала СТВ.

Также председатель комитета добавил, что контроль осуществляется и за другими интернет-площадками. Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов ранее заявил, что ведомство, будучи заинтересованным в продолжении работы Wildberries в республике при условии соблюдения законодательства страны, провело соответствующие переговоры с российскими учредителями компании. Как он указал, стороны готовы обсудить "все сложные вопросы, которые возникают в работе маркетплейсов и подобных электронных площадок, которые реализуют товары в Интернете".

В декабре 2022 года интернет-магазин wildberries.by, несмотря на ранее вынесенные предписания белорусского МАРТ, вновь ввёл взимание платы за возврат покупателями товаров. В середине января МАРТ сообщил, что интернет-магазин отменил плату за возврат товара и обязался вернуть покупателям списанные ранее средства. Согласно сообщениям антимонопольного регулятора, 17 января суд в Минске оштрафовал должностное лицо онлайн-площадки, имя и должность которого не сообщались, за нарушение законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, а также неисполнение предписания госоргана.