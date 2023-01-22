В Конгрессе США предложили привязать госдолг к доле от ВВП

Члены Республиканской партии в Палате представителей американского Конгресса предлагают отказаться от привязки уровня госдолга США к фиксированному значению в долларовом эквиваленте и перейти к процентному соотношению к ВВП. Об этом заявил законодатель-республиканец Брайан Фицпатрик.

"Закон устанавливает потолок долга в виде числа в долларовом эквиваленте, который не имеет никакого смысла. Говоря практически, мы думаем, что это должно быть соотношение долга к ВВП", — сказал конгрессмен в интервью телеканалу Fox News.

По словам представителя Республиканской партии, который является сопредседателем межпартийной рабочей группы Палаты представителей по решению проблемных ситуаций, в 2008 году госдолг США составлял около 40% от ВВП страны, в 2018 году — примерно 70%, а сейчас 125%, что не является устойчивой ситуацией.

"Когда вы видите ребёнка, у которого проблема с тратами, вы оплачиваете его счета и убираете прочь кредитную карточку", — добавил Фицпатрик.