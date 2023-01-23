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22 января, 21:47

Макрон: Франция и Германия намерены дать США амбициозный ответ на закон об инфляции

Франция и Германия договорились дать амбициозный европейский ответ на принятый в США закон о снижении инфляции. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы хотим продвинуться в нашем европейском ответе, в котором будут задействованы простые, быстрые и видимые для нашей промышленности инструменты. <…> У нас будет общая европейская стратегия, которая приведёт к амбициозному и быстрому ответу", — сказал президент Франции.

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Как отметил французский лидер, этот ответ должен базироваться на системе помощи европейским предприятиям и предоставлении им государственного и частного финансирования.

Напомним, СМИ заявили, что американский закон о снижении инфляции стал клином, вбитым между США и союзниками, которых они призывали к объединению в противостоянии с Россией. Макрон первым из европейских политиков обрушился с критикой в адрес Штатов из-за политики субсидирования американских компаний и оценил её как крайне агрессивную, а затем пригрозил Вашингтону ответом.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL

Юлия Коновалова

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