Макрон: Франция и Германия намерены дать США амбициозный ответ на закон об инфляции
Франция и Германия договорились дать амбициозный европейский ответ на принятый в США закон о снижении инфляции. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
"Мы хотим продвинуться в нашем европейском ответе, в котором будут задействованы простые, быстрые и видимые для нашей промышленности инструменты. <…> У нас будет общая европейская стратегия, которая приведёт к амбициозному и быстрому ответу", — сказал президент Франции.
Как отметил французский лидер, этот ответ должен базироваться на системе помощи европейским предприятиям и предоставлении им государственного и частного финансирования.
Напомним, СМИ заявили, что американский закон о снижении инфляции стал клином, вбитым между США и союзниками, которых они призывали к объединению в противостоянии с Россией. Макрон первым из европейских политиков обрушился с критикой в адрес Штатов из-за политики субсидирования американских компаний и оценил её как крайне агрессивную, а затем пригрозил Вашингтону ответом.
ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL