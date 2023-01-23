Макрон: Франция и Германия намерены дать США амбициозный ответ на закон об инфляции

Франция и Германия договорились дать амбициозный европейский ответ на принятый в США закон о снижении инфляции. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Мы хотим продвинуться в нашем европейском ответе, в котором будут задействованы простые, быстрые и видимые для нашей промышленности инструменты. <…> У нас будет общая европейская стратегия, которая приведёт к амбициозному и быстрому ответу", — сказал президент Франции.