Кэмерон стал первым в истории режиссёром с тремя фильмами, собравшими более $2 млрд

Джеймс Кэмерон стал первым в истории кино режиссёром, три фильма которого собрали в прокате больше двух миллиардов долларов каждый. Это обе части "Аватара", а также "Титаник", пишет издание The Hollywood Reporter.

Вторая часть франшизы про народ на'ви преодолела заветную отметку в третьей декаде января, что стало абсолютным рекордом среди всех фильмов, появившихся на экранах после начала пандемии коронавируса. Лента стала лишь шестой без учёта инфляции, кому удалось собрать в прокате более двух миллиардов долларов.