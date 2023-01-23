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22 января, 22:09
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Кэмерон стал первым в истории режиссёром с тремя фильмами, собравшими более $2 млрд

Сиквел "Аватара" собрал более двух млрд долларов в мировом кинопрокате

Джеймс Кэмерон стал первым в истории кино режиссёром, три фильма которого собрали в прокате больше двух миллиардов долларов каждый. Это обе части "Аватара", а также "Титаник", пишет издание The Hollywood Reporter.

Вторая часть франшизы про народ на'ви преодолела заветную отметку в третьей декаде января, что стало абсолютным рекордом среди всех фильмов, появившихся на экранах после начала пандемии коронавируса. Лента стала лишь шестой без учёта инфляции, кому удалось собрать в прокате более двух миллиардов долларов.

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Ранее Лайф писал, что из "Аватара-2" вырезали десять минут — и Джеймс Кэмерон объяснил причину. Режиссёр также рассказал, что старался найти идеальный баланс между "светом и тьмой", избавившись от уродства.

Обложка ©

"Кинопоиск"

Юлия Коновалова

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