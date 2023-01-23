Президент Аргентины Фернандес заявил, что не откажется от диалога с Россией

Власти Аргентины не поддерживают действия РФ в ситуации на Украине, однако и не намерены отказываться от диалога с руководством России, в том числе с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер южноамериканского государства Альберто Фернандес.

"Я не прекращаю общение с Путиным, но мы никогда не поддерживали вторжение", — сказал он в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.

Фернандес добавил, что в последний раз разговаривал с российским коллегой, когда тот позвонил, чтобы поздравить его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

"Тогда я снова сказал ему, что необходимо сесть [за стол переговоров], чтобы решить этот вопрос", — подчеркнул президент Аргентины.