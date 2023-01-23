Президент Аргентины Фернандес заявил, что не откажется от диалога с Россией
Власти Аргентины не поддерживают действия РФ в ситуации на Украине, однако и не намерены отказываться от диалога с руководством России, в том числе с президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер южноамериканского государства Альберто Фернандес.
"Я не прекращаю общение с Путиным, но мы никогда не поддерживали вторжение", — сказал он в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.
Фернандес добавил, что в последний раз разговаривал с российским коллегой, когда тот позвонил, чтобы поздравить его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
"Тогда я снова сказал ему, что необходимо сесть [за стол переговоров], чтобы решить этот вопрос", — подчеркнул президент Аргентины.
Ранее сообщалось, что Швейцария не может передать Украине замороженные российские активы, так как этого не позволяет конституция государства. Такое заявление сделал министр экономики, образования и исследований страны Ги Пармелен.
ТАСС / AP / Christophe Ena