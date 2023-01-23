Зеленский поручил командованию создать резервы личного состава ВСУ
Глава Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны страны сформировать резервы личного состава в рамках мобилизационных мероприятий. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
"Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. Это внутренние процессы", — сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что главный ресурс армии Украины — личный состав, который необходимо беречь. Он также добавил, что все детали мобилизационных процессов раскрывать нельзя.
Ранее ушедший в отставку с поста советника Зеленского Алексей Арестович впервые предрёк Украине поражение в борьбе с Россией. В опубликованном интервью он отметил, что сейчас уже "крутится история, которой мы не управляем".
ТАСС / Zuma