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23 января, 19:20

"Торпедо" впервые за три года одержало домашнюю победу над ЦСКА в КХЛ

Нижегородский ХК "Торпедо" победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась триумфом хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Шайбы на счету Владислава Фирстова, Андрея Белевича и Сергея Гончарука, у москвичей отличился Даррен Диц.

Нижегородцы смогли прервать серию домашних поражений против ЦСКА из пяти матчей. Предыдущая победа на родном льду случилась 11 сентября 2019 года (2:1 ОТ).

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В следующем матче ЦСКА в армейском дерби 25 января сыграет со СКА в Санкт-Петербурге, "Торпедо" 26 января в Москве встретится со "Спартаком".

Лайф напоминает, что предыдущее армейское дерби осталось за ЦСКА. 17 января москвичи обыграли СКА со счётом 4:2. Это третья победа ЦСКА над СКА в нынешнем сезоне, петербургский клуб имеет в активе две победы.

Обложка ©

t.me / ХК "Торпедо"

Артур Лапсаков

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