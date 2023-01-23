"Торпедо" впервые за три года одержало домашнюю победу над ЦСКА в КХЛ

Нижегородский ХК "Торпедо" победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась триумфом хозяев со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

Шайбы на счету Владислава Фирстова, Андрея Белевича и Сергея Гончарука, у москвичей отличился Даррен Диц.

Нижегородцы смогли прервать серию домашних поражений против ЦСКА из пяти матчей. Предыдущая победа на родном льду случилась 11 сентября 2019 года (2:1 ОТ).

В следующем матче ЦСКА в армейском дерби 25 января сыграет со СКА в Санкт-Петербурге, "Торпедо" 26 января в Москве встретится со "Спартаком".