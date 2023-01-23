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23 января, 16:42

Тошич оценил шансы Слуцкого снова стать чемпионом России

Экс-тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий ещё проявит себя, хотя сейчас у него непростой период. Об этом сказал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре со "Спорт-Экспресс".

"Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне. Сейчас у него непростой период, вылетел из Премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдёт новый клуб и покажет, на что способен. Для меня — это лучший тренер, с которым я работал", — уточнил он.

По его убеждению, Слуцкого вновь ждёт чемпионство, это лишь вопрос времени. Тошич уверен, что для тренера "всегда будет место в ЦСКА", ведь именно при нём клуб достиг высот. "Викторович — легенда клуба!" — сказал футболист о Слуцком.

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Напомним, в ноябре прошлого года Слуцкий решил покинуть "Рубин" по собственному желанию. В клубе он работал с 2019 года. Однако последний год вышел провальным в его тренерской карьере. Болельщики казанской команды даже подписали петицию с требованием уволить Слуцкого. Фанатов не устраивали результаты "Рубина".

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Татьяна Миссуми

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