Тошич оценил шансы Слуцкого снова стать чемпионом России

Экс-тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий ещё проявит себя, хотя сейчас у него непростой период. Об этом сказал бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в разговоре со "Спорт-Экспресс".

"Мы постоянно на связи со Слуцким. Много раз говорил, что это самый важный тренер в моей карьере. Он очень сильно помог мне. Сейчас у него непростой период, вылетел из Премьер-лиги. Но я уверен, что он быстро найдёт новый клуб и покажет, на что способен. Для меня — это лучший тренер, с которым я работал", — уточнил он.

По его убеждению, Слуцкого вновь ждёт чемпионство, это лишь вопрос времени. Тошич уверен, что для тренера "всегда будет место в ЦСКА", ведь именно при нём клуб достиг высот. "Викторович — легенда клуба!" — сказал футболист о Слуцком.