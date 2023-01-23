Эрдоган отреагировал на сожжение Корана, призвав Швецию забыть о поддержке в НАТО
Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки от Турции по вступлению в НАТО
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Властям Швеции больше не стоит ждать поддержки их заявки в НАТО от Турции после скандальной акции с сожжением Корана в Стокгольме. Такое заявление сделал в понедельник после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Эрдоган.
По словам турецкого лидера, подобная "грязная выходка" стала оскорблением не только мусульман, но и "вообще всех людей, всех прав и свобод".
"Вы продолжаете поддерживать террористов и ждёте поддержки для вступления в НАТО? Так не пойдёт. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", — отрезал Эрдоган.
Лайф уже сообщал, что 21 января в Стокгольме 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции. Отвратительную акцию осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента в Стокгольме Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, посчитав его бессмысленным. А российский МИД назвал произошедшее "безобразной и провокационной" атакой на ислам.