Эрдоган отреагировал на сожжение Корана, призвав Швецию забыть о поддержке в НАТО

Властям Швеции больше не стоит ждать поддержки их заявки в НАТО от Турции после скандальной акции с сожжением Корана в Стокгольме. Такое заявление сделал в понедельник после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам турецкого лидера, подобная "грязная выходка" стала оскорблением не только мусульман, но и "вообще всех людей, всех прав и свобод".

"Вы продолжаете поддерживать террористов и ждёте поддержки для вступления в НАТО? Так не пойдёт. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", — отрезал Эрдоган.