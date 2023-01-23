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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 19:37
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Эрдоган отреагировал на сожжение Корана, призвав Швецию забыть о поддержке в НАТО

Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки от Турции по вступлению в НАТО

Фото © ТАСС / IMAGO / APAimages

Фото © ТАСС / IMAGO / APAimages

Властям Швеции больше не стоит ждать поддержки их заявки в НАТО от Турции после скандальной акции с сожжением Корана в Стокгольме. Такое заявление сделал в понедельник после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Эрдоган.

По словам турецкого лидера, подобная "грязная выходка" стала оскорблением не только мусульман, но и "вообще всех людей, всех прав и свобод".

"Вы продолжаете поддерживать террористов и ждёте поддержки для вступления в НАТО? Так не пойдёт. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки", — отрезал Эрдоган.

Минобороны Турции напомнило Швеции о вето на членство в НАТО после сожжения Корана
Минобороны Турции напомнило Швеции о вето на членство в НАТО после сожжения Корана

Лайф уже сообщал, что 21 января в Стокгольме 41-летний датский адвокат и основатель ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран перед зданием Посольства Турции. Отвратительную акцию осудили многие мировые политики. В частности, после инцидента в Стокгольме Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, посчитав его бессмысленным. А российский МИД назвал произошедшее "безобразной и провокационной" атакой на ислам.

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Марина Калегина
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