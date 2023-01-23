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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 16:35
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Четыре села в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Курский губернатор Старовойт: Четыре села остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Волфино со стороны Вооружённых сил Украины повреждены линии электропередачи. Вследствие этого четыре населённых пункта остались без света.

"Обесточено несколько населённых пунктов района: сёла Волфино и Попово-Лежачи, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", — пообещал руководитель региона.

Женщина погибла в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ
Женщина погибла в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ

Ранее из-за обстрела ВСУ без света остались восемь сёл Херсонской области: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное и Масловка.

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Getty Images / Pierre Crom

Андрей Бражников
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