Четыре села в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Волфино со стороны Вооружённых сил Украины повреждены линии электропередачи. Вследствие этого четыре населённых пункта остались без света.

"Обесточено несколько населённых пунктов района: сёла Волфино и Попово-Лежачи, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", — пообещал руководитель региона.