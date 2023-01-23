Четыре села в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ
Курский губернатор Старовойт: Четыре села остались без света из-за обстрела ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела села Волфино со стороны Вооружённых сил Украины повреждены линии электропередачи. Вследствие этого четыре населённых пункта остались без света.
"Обесточено несколько населённых пунктов района: сёла Волфино и Попово-Лежачи, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки", — пообещал руководитель региона.
Ранее из-за обстрела ВСУ без света остались восемь сёл Херсонской области: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное и Масловка.
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