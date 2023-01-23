Посольство Швеции в Москве возобновило приём заявлений на визы
Посольство Швеции в Москве сообщило о возобновлении приёма заявлений на визы, который был остановлен 16 января. Тогда дипмиссия заявила о невозможности выдавать разрешения на въезд в страну по техническим причинам.
"Друзья, мы рады сообщить, что приём заявлений на визу в Швецию возобновлён. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global", — говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства.
А ранее Посольство Китая начало приём документов на туристические визы для россиян. По словам посла республики Чжан Ханьхуэя, единственным ограничением для путешественников является нехватка авиарейсов.
ТАСС / Александра Мудрац