"Книга ошеломляющая": Писатель призвал не заставлять школьников читать "Архипелаг ГУЛАГ"
Писатель Касимов: Не стоит принуждать школьников читать "Архипелаг ГУЛАГ"
Подход депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, предложившего исключить роман Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", неверен. Так считает писатель, поэт и драматург Евгений Касимов. Он признался, что книге, может, и не место в школах, однако не из-за претензий к правдоподобности содержания, а исключительно из-за её характера.
"Книга сложная, ошеломляющая. Она всё-таки для взрослых. Для формирующегося детского ума "Архипелаг ГУЛАГ", мне кажется, читать рановато", — признался он в беседе с ЕАН.
Если уж и рассказывать старшеклассникам об "Архипелаге", то необходимо знакомить их с развернувшейся вокруг книги дискуссией, считает писатель. В любом случае учащимся не помешают другие книги Солженицына: у него есть работы на отвлечённые темы.
"Ну а если перейти к совсем категоричному: что исключить из школьной программы, а что оставить, я буду банален. Исключать нужно плохую литературу, а оставить — хорошую. И, конечно, обязательно учитывать возраст. Как говорится, "дорого яичко ко Христову дню" — принуждать школьников читать "Архипелаг…" не стоит", — заключил писатель.
Напомним, первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил исключить из школьной программы роман "Архипелаг ГУЛАГ". Он считает, что произведение "не выдержало испытания временем" и "не соответствует действительности". В свою очередь глава Комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос об этом на повестке дня "не стоял и не стоит".
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