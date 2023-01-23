"Книга ошеломляющая": Писатель призвал не заставлять школьников читать "Архипелаг ГУЛАГ"

Подход депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, предложившего исключить роман Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", неверен. Так считает писатель, поэт и драматург Евгений Касимов. Он признался, что книге, может, и не место в школах, однако не из-за претензий к правдоподобности содержания, а исключительно из-за её характера.

"Книга сложная, ошеломляющая. Она всё-таки для взрослых. Для формирующегося детского ума "Архипелаг ГУЛАГ", мне кажется, читать рановато", — признался он в беседе с ЕАН.

Если уж и рассказывать старшеклассникам об "Архипелаге", то необходимо знакомить их с развернувшейся вокруг книги дискуссией, считает писатель. В любом случае учащимся не помешают другие книги Солженицына: у него есть работы на отвлечённые темы.