"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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23 января, 16:05

Введение липолитиков "по-домашнему" грозит некрозами и абсцессами

Косметолог Венсон рассказала, с какими последствиями самолечения липолитиками придётся обращаться к хирургу

Колоть жиросжигающие препараты-липолитики самому себе категорически запрещено, потому что на месте введения инъекции может появиться некроз или абсцесс. Об этом предупредила косметолог с медицинским образованием Елена Венсон в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, существует два вида липолитиков: прямые и непрямые. Первые разрушают саму жировую клетку и хороши для случаев, когда жировая прослойка большая. Вторые действуют более щадяще и работают медленнее. Но для домашнего использования не годятся ни те ни другие.

"Это очень сложно и неудобно — важно попасть именно в жировую прослойку. Подобные случаи могут плачевно закончиться. Если появится некроз, то в такой ситуации сможет помочь только хирург. Любая косметологическая процедура — это врачебное вмешательство, поэтому очень важно выбирать профессионала", подчеркнула Елена Венсон.

Россиянки идут на смертельный риск и массово калечат себя палёными липолитиками с Wildberries

Россиянки идут на смертельный риск и массово калечат себя палёными липолитиками с Wildberries

Ранее Лайф рассказывал, как россиянки идут на смертельный риск и массово калечат себя палёными липолитиками с Wildberries. Препараты, которые не предназначены для использования "на дому", появились в свободной продаже на маркетплейсе, а в комментариях — десятки историй о том, как женщины получают уплотнения и гематомы при самостоятельном введении.

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Марина Калегина
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