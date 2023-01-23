Введение липолитиков "по-домашнему" грозит некрозами и абсцессами

Колоть жиросжигающие препараты-липолитики самому себе категорически запрещено, потому что на месте введения инъекции может появиться некроз или абсцесс. Об этом предупредила косметолог с медицинским образованием Елена Венсон в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, существует два вида липолитиков: прямые и непрямые. Первые разрушают саму жировую клетку и хороши для случаев, когда жировая прослойка большая. Вторые действуют более щадяще и работают медленнее. Но для домашнего использования не годятся ни те ни другие.

"Это очень сложно и неудобно — важно попасть именно в жировую прослойку. Подобные случаи могут плачевно закончиться. Если появится некроз, то в такой ситуации сможет помочь только хирург. Любая косметологическая процедура — это врачебное вмешательство, поэтому очень важно выбирать профессионала", — подчеркнула Елена Венсон.