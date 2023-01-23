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23 января, 16:02

Столтенберг получил от Киева награду "за заслуги перед украинским народом"

Киев наградил генсека НАТО Йенса Столтенберга почётной премией "за заслуги перед украинским народом, продвижение и укрепление Украины как демократического и правового государства". Об этом рассказали в самом альянсе.

Вручение проходило в штаб-квартире НАТО. Столтенберг не просто поблагодарил Киев, но и снова пообещал всестороннюю поддержку Украине в борьбе с Россией. Он напомнил, что позитивно звучали "заявления союзников на встрече контактной группы в Рамштайне о поставках более совершенного тяжёлого вооружения".

Столтенберг призвал не недооценивать Россию

Столтенберг призвал не недооценивать Россию

Ранее Столтенберг заявил, что страны, входящие в блок НАТО, как и государства Евросоюза, истощили свои военные запасы из-за помощи Украине. Тем не менее, по его словам, союзники совсем не жалеют об этом.

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Getty Images / Thierry Monasse

Татьяна Миссуми

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