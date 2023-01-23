"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 15:48
4158

Охранники Australian Open пытались отобрать у сербского фаната флаг, приняв за российский

Охранники на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) хотели конфисковать у болельщика флаг Сербии, приняв его за российский. Видео неловкой ситуации разлетелось в Сети.

Охранники Australian Open хотели конфисковать у болельщика флаг Сербии, приняв его за российский. Видео © Twitter / Big Bird

Федерация тенниса Австралии запретила флаги России и Белоруссии на зрительских трибунах. И вот очень ответственный стюард мероприятия заметил триколор у одного из болельщиков. Он тут же подошёл и потребовал убрать его.

"Вы знаете такую страну, как Сербия? Сербия — страна на Балканах, в Европе. Вы знаете такую страну? Это сербский флаг, не российский", — возмутился мужчина.

Стюард тут же раскрыл папку и начал лихорадочно искать сербский флаг. Его помощница полезла в телефон за ответом о триколорах. Сконфузившись, охранник извинился и назвал сербов "приятными ребятами", намекая, что к ним претензий нет. Но болельщик не унимался и, видимо, решил устроить ликбез по истории сотрудникам чемпионата. Он напомнил, что Сербия — это Югославия. "И мы любим русских!" — сказал серб. Стюард молча развернулся и отошёл в сторону.

Оркестр шокировал гостей "Прощанием славянки" на фестивале "без русских" в Монте-Карло

Оркестр шокировал гостей "Прощанием славянки" на фестивале "без русских" в Монте-Карло

Напомним, сегодня российский теннисист Андрей Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), обеспечив себе путь в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Обложка ©

Twitter / Big Bird

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров