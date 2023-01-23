В России отзывают более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с ПО
Росстандарт уведомил об отзыве с российского рынка свыше 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota из-за возможных проблем с работой программного обеспечения в модуле передачи данных. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник.
В чёрном списке оказались 47 007 представителей Lexus, Toyota Camry, Toyota Corolla, LC PRADO, ES 350, GX 460, ES 200, ES 250, LC 300, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350 и Hiace. Все они были реализованы с 28 ноября 2020 года по настоящее время.
"Из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьёзной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования", — пояснили в Росстандарте.
Ранее стало известно, что автоконцерн Toyota возобновил поставки некоторых запчастей на российский рынок. Кроме того, российская дочка компании "Тойота мотор" одобрила для своих официальных дилеров параллельный импорт. Лайф также писал, что пять новых автомобильных брендов могут появиться в России в 2023 году. По словам главы Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексея Калицева, речь идёт в том числе и о представителях Китая.
ТАСС / Дмитрий Рогулин