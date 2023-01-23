В России отзывают более 47 тысяч автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с ПО

Росстандарт уведомил об отзыве с российского рынка свыше 47 тысяч автомобилей Lexus и Toyota из-за возможных проблем с работой программного обеспечения в модуле передачи данных. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в понедельник.

В чёрном списке оказались 47 007 представителей Lexus, Toyota Camry, Toyota Corolla, LC PRADO, ES 350, GX 460, ES 200, ES 250, LC 300, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350 и Hiace. Все они были реализованы с 28 ноября 2020 года по настоящее время.

"Из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьёзной аварии автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования", — пояснили в Росстандарте.