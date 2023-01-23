Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 января 2023, 18:35
11430

Wildberries пригрозили признать иноагентом

Депутат Гусев пригрозил Wildberries статусом иноагента за продажу книг соответствующих авторов без маркировки

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries могут признать иноагентом из-за продаж книг Михаила Зыгаря*, Дмитрия Быкова*, Екатерины Шульман*, Евгения Понасенкова*, Александра Невзорова* без специальной маркировки. Об этом в понедельник сообщает Mash.

По данным телеграмм-канала, администрации "ягодок" пришло официальное предупреждение от депутата Госдумы, первого зампредседателя Комитета по контролю Дмитрия Гусева. Тот заявил, что если маркетплейс продолжит пренебрегать законом и игнорировать требования о маркировке иноагентов, то такое звание появится и у них.

В самом Wildberries, как сообщает Mash, намерены прислушаться к рекомендации Гусева, хотя изначально якобы пытались всё списать на банальную ошибку контент-менеджеров и копирайтеров.

Суд Москвы оштрафовал Ходорковского на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
Суд Москвы оштрафовал Ходорковского на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Напомним, что ранее список иноагентов пополнили певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)*, актёр Артур Смольянинов*, музыкальный критик Артемий Троицкий*, а также экс-священник Сергей Кирсанов*. Также сообщалось, что Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании иноагентом 84-летней актрисы Лии Ахеджаковой. Кроме того, звезду "Служебного романа" требуют лишить государственных наград.

*Признаны иностранными агентами.

BannerImage

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Госдума
  • иноагенты
  • wildberries
  • Бизнес
  • Общество
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar