Wildberries пригрозили признать иноагентом
Депутат Гусев пригрозил Wildberries статусом иноагента за продажу книг соответствующих авторов без маркировки
Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries могут признать иноагентом из-за продаж книг Михаила Зыгаря*, Дмитрия Быкова*, Екатерины Шульман*, Евгения Понасенкова*, Александра Невзорова* без специальной маркировки. Об этом в понедельник сообщает Mash.
По данным телеграмм-канала, администрации "ягодок" пришло официальное предупреждение от депутата Госдумы, первого зампредседателя Комитета по контролю Дмитрия Гусева. Тот заявил, что если маркетплейс продолжит пренебрегать законом и игнорировать требования о маркировке иноагентов, то такое звание появится и у них.
В самом Wildberries, как сообщает Mash, намерены прислушаться к рекомендации Гусева, хотя изначально якобы пытались всё списать на банальную ошибку контент-менеджеров и копирайтеров.
Напомним, что ранее список иноагентов пополнили певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)*, актёр Артур Смольянинов*, музыкальный критик Артемий Троицкий*, а также экс-священник Сергей Кирсанов*. Также сообщалось, что Генпрокуратура начала рассматривать обращение о признании иноагентом 84-летней актрисы Лии Ахеджаковой. Кроме того, звезду "Служебного романа" требуют лишить государственных наград.
*Признаны иностранными агентами.
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