Wildberries пригрозили признать иноагентом

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries могут признать иноагентом из-за продаж книг Михаила Зыгаря*, Дмитрия Быкова*, Екатерины Шульман*, Евгения Понасенкова*, Александра Невзорова* без специальной маркировки. Об этом в понедельник сообщает Mash.

По данным телеграмм-канала, администрации "ягодок" пришло официальное предупреждение от депутата Госдумы, первого зампредседателя Комитета по контролю Дмитрия Гусева. Тот заявил, что если маркетплейс продолжит пренебрегать законом и игнорировать требования о маркировке иноагентов, то такое звание появится и у них.

В самом Wildberries, как сообщает Mash, намерены прислушаться к рекомендации Гусева, хотя изначально якобы пытались всё списать на банальную ошибку контент-менеджеров и копирайтеров.