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23 января, 15:27
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В Люберцах полицейские остановили на улице украинца с боевыми патронами

<p>Мужчина, которого в Люберцах полицейские остановили на улице с боевыми патронами. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/47961" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, которого в Люберцах полицейские остановили на улице с боевыми патронами. Фото © SHOT

Полицейские в Люберцах остановили на улице подозрительного прохожего, у которого оказалось 22 патрона и не было ни регистрации, ни постоянного места жительства. Как пишет SHOT, мужчина приехал в Россию с Украины.

По данным телеграм-канала, около полуночи полицейские патрулировали улицы и заметили прохожего, который, увидев их, резко пошёл в другую сторону. Его догнали и попросили показать документы. Мужчина представился безработным из Львовской области, в России у него не оказалось ни регистрации, ни постоянного места жительства.

Но зато оказались при себе боевые патроны: 22 штуки насчитали полицейские при досмотре. Для чего и куда их ночью нёс украинец, выясняется. Возбуждено уголовное дело.

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А ранее ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал совершить на Северном Кавказе теракт по заданию спецслужб Незалежной. Украинец прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. Он уже дал признательные показания.

Александра Вишнякова

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