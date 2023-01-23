В Люберцах полицейские остановили на улице украинца с боевыми патронами

Полицейские в Люберцах остановили на улице подозрительного прохожего, у которого оказалось 22 патрона и не было ни регистрации, ни постоянного места жительства. Как пишет SHOT, мужчина приехал в Россию с Украины.

По данным телеграм-канала, около полуночи полицейские патрулировали улицы и заметили прохожего, который, увидев их, резко пошёл в другую сторону. Его догнали и попросили показать документы. Мужчина представился безработным из Львовской области, в России у него не оказалось ни регистрации, ни постоянного места жительства.

Но зато оказались при себе боевые патроны: 22 штуки насчитали полицейские при досмотре. Для чего и куда их ночью нёс украинец, выясняется. Возбуждено уголовное дело.