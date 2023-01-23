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23 января, 15:23

Оружие соблазна: Какие секс-сигналы считываются в умении играть на гитаре, рояле и скрипке

Сексолог Генварская: Способности к музыке могут помочь наладить интимные отношения

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Демонстрация умения играть на гитаре, рояле, скрипке и других музыкальных инструментах помогает мужчине и женщине сблизиться эмоционально и наладить гармоничные сексуальные отношения. О том, какие сигналы считываются в этом навыке, рассказала врач-психотерапевт, сексолог Диана Генварская.

Как пояснила Генварская в беседе с РИАМО, умеющий играть на музыкальном инструменте мужчина тонко чувствует мелодию и кажется женщине таким же чувствительным и в близких отношениях. Благодаря этому у неё возрастает интерес.

В то же время умение женщины играть на музыкальном инструменте говорит партнёру о её стремлении к самообразованию и привлекает внимание к личности.

"Для мужчины, если он видит, что девушка умеет обращаться с музыкальным инструментом, это говорит о том, что она может быть музой. Поэтому усиливается не привлекательность, а просто желание с ней познакомиться как с личностью, поэтому таких зовут на свидания", — сказала сексолог.

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Ирина Фальке

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