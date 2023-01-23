Составлен топ-3 самых полезных для суставов каш

Крупы содержат полезные вещества, которые необходимы для здоровья суставов. Поэтому очень хорошо внести разнообразие в свой рацион и периодически варить каши. Какие именно, рассказала Лайфу врач-диетолог Елена Соломатина.

"Нам нужен марганец, он участвует в синтезе коллагена, уменьшает воспаление, окислительный стресс, его достаточно много в пшёнке. Чтобы формировался хрящ, необходим кремний, так как в хряще есть коллаген. Также кремний помогает усваиваться другим полезным элементам. Кремния много в ячневой крупе", — поделилась доктор.

Льняная каша богата омега-3 жирными кислотами, хотя все привыкли считать источником этого полезного вещества рыбу. Однако такую крупу не следует потреблять постоянно, достаточно пару раз в неделю, чтобы снять воспаление в суставах, ведь омега-3 обладает противовоспалительным свойством, объяснила врач.

Тут ещё нужно понимать, почему болят суставы, продолжила собеседница Лайфа. Она напомнила, что это могут быть возрастные изменения или следствие травмы. Но в любом случае происходит разрушение хрящевой ткани, поэтому следует восполнить необходимые компоненты: магний, кальций, витамины группы В. Это сыграет положительную роль при восстановлении суставов.