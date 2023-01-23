В Венгрии предложили пересматривать санкции каждые полгода

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отчасти подтвердил информацию о том, что Будапешт требует снять санкции Евросоюза с девяти россиян. По его словам, если правовых оснований для введения ограничений против конкретного лица не было, то такой человек не должен находиться в чёрном списке.

"Санкционные меры постоянно подвергаются пересмотру. Раз в шесть месяцев их надо обновлять. Я думаю, это важно с точки зрения европейской надёжности, чтобы лица, для введения санкций в отношении которых нет правовой или существенной причины, не фигурировали в санкционном списке", — приводит его слова РИА "Новости".