В Венгрии предложили пересматривать санкции каждые полгода
Глава венгерского МИД Сийярто высказался об исключении девяти россиян из санкционного списка ЕС
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отчасти подтвердил информацию о том, что Будапешт требует снять санкции Евросоюза с девяти россиян. По его словам, если правовых оснований для введения ограничений против конкретного лица не было, то такой человек не должен находиться в чёрном списке.
"Санкционные меры постоянно подвергаются пересмотру. Раз в шесть месяцев их надо обновлять. Я думаю, это важно с точки зрения европейской надёжности, чтобы лица, для введения санкций в отношении которых нет правовой или существенной причины, не фигурировали в санкционном списке", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее Сийярто утверждал, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза против России в ядерной сфере. По его словам, такие санкции означали бы "огромный ущерб для нашей страны и нарушение её энергетической безопасности". Вместе с тем политик вновь указал ЕС на притеснение венгров на Западе Украины. По мнению главы МИД, в Евросоюзе должны единодушно взяться за решение проблемы, так как Венгрия — полноправный член ЕС, а обязанность последнего — защищать общеевропейские ценности. Сийярто добавил, что ситуация с национальными меньшинствами на Украине ухудшается, хотя Киев претендует на членство в союзе.
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