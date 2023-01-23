Евросоюз призвали спасти венгров от притеснения на Украине

Венгрия попросила страны Евросоюза помочь решить вопрос с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, выступая на совете глав МИД в ЕС.

"Я попросил у коллег помощи в связи с ситуацией концентрированного и серьёзного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины. Директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, неожиданно увольняют безо всякой причины", — пояснил он.

По его словам, в Евросоюзе должны единодушно взяться за решение проблемы, так как Венгрия — полноправный член ЕС, а обязанность последнего — защищать общеевропейские ценности. Сийярто добавил, что ситуация с национальными меньшинствами на Украине ухудшается, хотя Киев претендует на членство в союзе.