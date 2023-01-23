Евросоюз призвали спасти венгров от притеснения на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто вновь указал ЕС на притеснение венгров на западе Украины
Венгрия попросила страны Евросоюза помочь решить вопрос с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, выступая на совете глав МИД в ЕС.
"Я попросил у коллег помощи в связи с ситуацией концентрированного и серьёзного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины. Директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, неожиданно увольняют безо всякой причины", — пояснил он.
По его словам, в Евросоюзе должны единодушно взяться за решение проблемы, так как Венгрия — полноправный член ЕС, а обязанность последнего — защищать общеевропейские ценности. Сийярто добавил, что ситуация с национальными меньшинствами на Украине ухудшается, хотя Киев претендует на членство в союзе.
Напомним, в конце прошлого года на Украине был принят закон о национальных меньшинствах. Недовольство им высказали Венгрия и Румыния, имеющие в стране крупные общины соотечественников. А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала документ попыткой Киева закрепить сегрегацию и нацизм на законодательном уровне.
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