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23 января, 14:19

Евросоюз призвали спасти венгров от притеснения на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто вновь указал ЕС на притеснение венгров на западе Украины

Венгрия попросила страны Евросоюза помочь решить вопрос с притеснением венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, выступая на совете глав МИД в ЕС.

"Я попросил у коллег помощи в связи с ситуацией концентрированного и серьёзного нападения на венгерское национальное меньшинство в западной части Украины. Директоров школ, педагогов, связанных с венгерским национальным меньшинством, неожиданно увольняют безо всякой причины", пояснил он.

По его словам, в Евросоюзе должны единодушно взяться за решение проблемы, так как Венгрия — полноправный член ЕС, а обязанность последнего — защищать общеевропейские ценности. Сийярто добавил, что ситуация с национальными меньшинствами на Украине ухудшается, хотя Киев претендует на членство в союзе.

Зеленский согласился пересмотреть закон о нацменьшинствах после просьбы президента Румынии

Зеленский согласился пересмотреть закон о нацменьшинствах после просьбы президента Румынии

Напомним, в конце прошлого года на Украине был принят закон о национальных меньшинствах. Недовольство им высказали Венгрия и Румыния, имеющие в стране крупные общины соотечественников. А представитель МИД РФ Мария Захарова назвала документ попыткой Киева закрепить сегрегацию и нацизм на законодательном уровне.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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