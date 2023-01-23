ЦИК и Российский союз молодёжи подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова и председатель Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в Москве в преддверии Дня студента на панельной дискуссии "Молодёжь и выборы". Планируется, что документ поможет повысить правовую культуру молодых избирателей.

Российский союз молодёжи и ЦИК РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Фото © Telegram / Команда РСМ

Как отметил Красноруцкий, молодёжь — это многочисленная и влиятельная аудитория, которая в силах влиять на судьбу нашей страны. При этом он подчеркнул, как важно не только объяснять ей, зачем участвовать в выборах и референдумах различного уровня, но также и подробно рассказывать о механизмах, принципах реализации избирательного права.

"Это прозрачный и реальный механизм стать автором своего будущего и будущего своих близких. Соглашение между РСМ и Центризбиркомом, я уверен, приумножит результаты наших действий по повышению избирательной культуры и активности молодёжи", — приводит его слова пресс-служба РСМ.

В свою очередь Памфилова добавила, что ЦИК уделяет большое внимание работе с молодёжью, а также выразила надежду, что число её представителей, которые принимают участие в избирательном процессе, будет только расти.

"Уверена — наше соглашение с Российским союзом молодёжи, наша совместная работа будут способствовать формированию сообщества активных и неравнодушных граждан нашей страны, понимающих всю важность выборов! Вне зависимости от той сферы, которой вы захотите заниматься в будущем, эти знания вам точно пригодятся", — отметила она.

