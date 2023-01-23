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23 января, 14:00

В Запорожье раскрыли планы Киева мобилизовать 150 тысяч новобранцев к концу марта

Рогов заявил о намерении Киева мобилизовать 150 тысяч новобранцев к концу марта

К концу марта этого года на Украине намерены мобилизовать 150 тысяч человек. Как рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24", для этого там было сформировано около трёх тысяч мобильных групп военкоматов.

"Задача стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев", — сообщил Рогов.

По словам Рогова, для этих целей киевский режим сформировал три тысячи специальных передвижных военкоматов, которые будут разыскивать мужчин-уклонистов и вручать им повестки.

Ранее жители Украины начали выкладывать в соцсети видео, как их мужчинам раздают повестки. Ситуация крайне не нравится местным жителям, многие из которых находятся в настоящем шоке. Больше всего люди возмущены способом "вручения" документа: сотрудники военкомата сразу начинают заламывать руки за спину и пытаться увести в машину. Причём, как рассказали украинцы, повестки пытались вручить даже во время похорон бойца ВСУ во Львове.

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Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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