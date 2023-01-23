В Запорожье раскрыли планы Киева мобилизовать 150 тысяч новобранцев к концу марта

К концу марта этого года на Украине намерены мобилизовать 150 тысяч человек. Как рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия 24", для этого там было сформировано около трёх тысяч мобильных групп военкоматов.

"Задача стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев", — сообщил Рогов.

По словам Рогова, для этих целей киевский режим сформировал три тысячи специальных передвижных военкоматов, которые будут разыскивать мужчин-уклонистов и вручать им повестки.