Появилось видео схватки голодных клиентов с сотрудниками KFC из-за "ведра курицы"

В Санкт-Петербурге посетители набросились на сотрудников KFC на Московском проспекте, якобы устав ждать свой заказ. О пострадавших не сообщается. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места инцидента.

В Петербурге клиенты KFC накинулись на сотрудников. Видео © LIFE

"Отдал сюда! Ведро курицы отдал сюда, пока я тебя не изнасиловал!" — кричит клиент общепита.

На кадрах двое мужчин перепрыгивают через стойку прямо в зону для персонала. Они кричат, ведут себя неадекватно и толкают работников. Последние на провокации не повелись и в драку ввязываться не стали. Девушка, сопровождавшая нарушителей, в этот момент разбрасывает подносы и пытается попасть ими в кассира. Один из злоумышленников использовал перцовый баллончик.

Разбираться в ситуации приехали полицейские. Заведение закрыто на несколько часов. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей и сотрудников KFC.

"Пострадавших нет. Конфликт произошёл между гостями в зале, менеджер за стойкой пытался успокоить гостей. Инцидент не был связан с долгим ожиданием заказа, в KFC приняты высокие стандарты качества и сервиса, которым следуют наши сотрудники", — пояснили Лайфу в пресс-службе заведения.