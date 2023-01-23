Акушеры рассказали, когда говорить с детьми о сексе и как помочь при ранней беременности

Специалисты перинатального центра объяснили, какие действия родителей помогут предотвратить раннюю беременность дочери, а также как себя вести, если это всё-таки произошло. Комментарии экспертов приводит "Тульская служба новостей".

Акушер-гинеколог Анастасия Суслова считает, что начинать разговаривать о половой жизни нужно после того, как у девочки началась первая менструация. При этом беседовать должны именно родители, а не психологи в школе — тогда ребёнок прислушается. Если в семье разговор о сексе считается табу, необходимо проводить просветительские беседы со стороны государства.

Гинеколог отметила, что подростки часто ведут нерегулярную половую жизнь и оптимальным способом предохранения остаётся использование презервативов. Помимо того, что они защищают от беременности, подросток не рискует подхватить инфекцию. Гормональные контрацептивы в этом возрасте также можно принимать без вреда для здоровья, добавила Суслова.

Как правило, беременность в юном возрасте поздно диагностируют сами девушки, это может быть связано с незнанием своей физиологии или страхом перед родителями. Для начала лучше приобрести в аптеке тест. При положительном результате нужно рассказать об этом родителям, потому что девочку до 15 лет на приём к гинекологу без них не пустят.

Психолог Ольга Полуэктова подчеркнула важность поддержки ребёнка в этой ситуации. Но родственники должны понимать, что психологическая поддержка нужна и маме, и девушке. Врач рекомендует сходить на курсы для беременных.

"Сейчас уже не те времена, когда на беременную девочку тыкали пальцем. Врачи относятся к таким пациенткам уважительно, не позволяют лишних слов и эмоций", — рассказала психолог.

Стоит помнить, что с проблемами при беременности могут сталкиваться как подростки, так и взрослые женщины. По словам Сусловой, "гинеколог ни в коем случае не может убеждать девочку в необходимости аборта только из-за возможных последствий". Врачи, наоборот, стараются убедить ребёнка, что доктор может помочь, главное — не пропускать обследования.