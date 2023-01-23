Сийярто: Венгрия не поддержит санкции против России в ядерной сфере

Венгрия не поддержит санкции Евросоюза против России в ядерной сфере, заявил министр иностранных дел государства Петер Сийярто.

"Венгрия не будет поддерживать любые санкционные меры, которые каким-либо образом ограничат ядерное сотрудничество с Россией", — сказал он журналистам.

По его словам, такие санкции означали бы "огромный ущерб для нашей страны и нарушение её энергетической безопасности". Сийярто напомнил, что венгерская АЭС "Пакш", работающая на российском топливе, обеспечивает половину электроснабжения государства.

"Без атомной электростанции "Пакш" нынешнее энергоснабжение Венгрии было бы невозможным. Так же как без строительства новых блоков АЭС "Пакш" будет невозможно гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии в ближайшие десятилетия", — заключил министр.