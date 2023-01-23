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23 января, 13:38

Голкипер Селихов вернётся в общую группу "Спартака", пишут СМИ

"Спорт-Экспресс": Селихов вернётся в общую группу "Спартака"

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Вратарь Александр Селихов уже сегодня должен вернуться в общую группу "Спартака", стало известно газете "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне он провёл 15 матчей в РПЛ, сыграв пять раз на ноль и пропустив 15 мячей.

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Лайф писал, что футбольный клуб "Спартак" обыграл ташкентский АГМК в товарищеском матче. Игра закончилась со счётом 3:1, а состоялась на стадионе "Джебель-Али" в Дубае.

Матвей Константинов

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