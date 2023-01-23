Голкипер Селихов вернётся в общую группу "Спартака", пишут СМИ
"Спорт-Экспресс": Селихов вернётся в общую группу "Спартака"
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Вратарь Александр Селихов уже сегодня должен вернуться в общую группу "Спартака", стало известно газете "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне он провёл 15 матчей в РПЛ, сыграв пять раз на ноль и пропустив 15 мячей.
Лайф писал, что футбольный клуб "Спартак" обыграл ташкентский АГМК в товарищеском матче. Игра закончилась со счётом 3:1, а состоялась на стадионе "Джебель-Али" в Дубае.