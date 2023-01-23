Косовский спецназ обстрелял автомобиль с сербами внутри
В Сербии сообщили о нападении спецназа непризнанного Косова на сербский автомобиль
Военнослужащие спецназа косовской полиции обстреляли автомобиль с двумя сербами внутри на севере региона, сообщил директор Управления по Косову и Метохии Правительства Сербии Петар Петкович. Инцидент произошёл сегодня на трассе Косовска-Митровица – Лепосавич.
"Мильян Д. был ранен, а его штурман Душан С. по счастливой случайности остался невредимым, вся машина была изрешечена", — цитирует его пресс-служба ведомства.
По словам Петковича, цель присутствия на севере региона косовского спецназа — устраивать инциденты и жестоко обращаться с местным сербским населением.
"Очевидно, что [премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти без колебаний проливает сербскую кровь и это единственная цель существования его отрядов на севере Косова и Метохии", — заключил чиновник.
В начале января в Косове и Метохии произошёл другой инцидент: группа албанцев напала на 18-летнего серба, когда тот возвращался с рождественского богослужения. Он получил травмы глаз, лица и мягких конечностей.
ТАСС / AP / Visar Kryeziu