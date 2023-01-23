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23 января, 13:31

Косовский спецназ обстрелял автомобиль с сербами внутри

В Сербии сообщили о нападении спецназа непризнанного Косова на сербский автомобиль

Военнослужащие спецназа косовской полиции обстреляли автомобиль с двумя сербами внутри на севере региона, сообщил директор Управления по Косову и Метохии Правительства Сербии Петар Петкович. Инцидент произошёл сегодня на трассе Косовска-Митровица – Лепосавич.

"Мильян Д. был ранен, а его штурман Душан С. по счастливой случайности остался невредимым, вся машина была изрешечена", цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам Петковича, цель присутствия на севере региона косовского спецназа — устраивать инциденты и жестоко обращаться с местным сербским населением.

"Очевидно, что [премьер-министр непризнанного Косова Альбин] Курти без колебаний проливает сербскую кровь и это единственная цель существования его отрядов на севере Косова и Метохии", заключил чиновник.

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ТАСС / AP / Visar Kryeziu

Матвей Константинов

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