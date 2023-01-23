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23 января, 13:21

Эстония надеется на компенсацию в 400 миллионов евро от ЕС за военную помощь Киеву

Эстония надеется получить компенсацию в 400 миллионов евро от Европейского фонда мира за военную помощь Украине, заявила глава отдела Государственного центра оборонных инвестиций при Минобороны прибалтийского государства Катри Раудсепп. По её словам, уже принято решение о выделении стране 156 миллионов евро.

"Физически эти деньги будут возвращены в течение нескольких лет, так как есть определённые графики выплаты компенсации государствам – членам ЕС. В дополнение к этой сумме будут представлены и другие запросы, выплата по которым ещё не решена. Всего Эстония надеется вернуть около 400 миллионов евро", сказала она в беседе с порталом ERR.

Раудсепп подчеркнула, что эти средства можно будет потратить исключительно на восстановление оборонного потенциала республики.

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Лайф писал, что Эстония пообещала передать Украине все имеющиеся у неё 150-миллиметровые гаубицы FH-70 и снаряды к ним. По словам посла страны в Киеве Каимо Кууска, также Таллином был утверждён пакет военной помощи на сумму 113 миллионов евро.

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Shutterstock

Матвей Константинов

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