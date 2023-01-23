Эстония пообещала отдать Украине все свои 155-мм гаубицы

Эстония отправит на Украину все свои 155-миллиметровые гаубицы и снаряды к ним. Как заявил эстонский посол в Киеве Каимо Кууск, также Таллин утвердил крупнейший пакет военной помощи Незалежной размером 113 миллионов евро.

"Мы отдаём все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине", — приводит его слова посольство в соцсети.

Также сообщается, что эстонское правительство приняло крупнейший пакет военной помощи Киеву. Его размер составляет 113 миллионов евро. Он включает в себя десятки гаубиц FH-70, 122-миллиметровые D-30. Также Украина получит противотанковые гранатомёты Carl Gustaf М2 и другое оружие.