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23 января, 10:45

Эстония пообещала отдать Украине все свои 155-мм гаубицы

Посол в Киеве Кууск: Эстония отдаст Украине 155-миллиметровые гаубицы FH-70 и снаряды к ним

Эстония отправит на Украину все свои 155-миллиметровые гаубицы и снаряды к ним. Как заявил эстонский посол в Киеве Каимо Кууск, также Таллин утвердил крупнейший пакет военной помощи Незалежной размером 113 миллионов евро.

"Мы отдаём все наши 155-миллиметровые гаубицы Украине", — приводит его слова посольство в соцсети.

Также сообщается, что эстонское правительство приняло крупнейший пакет военной помощи Киеву. Его размер составляет 113 миллионов евро. Он включает в себя десятки гаубиц FH-70, 122-миллиметровые D-30. Также Украина получит противотанковые гранатомёты Carl Gustaf М2 и другое оружие.

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Ранее Лайф сообщал, что Россия понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией, послу предписано покинуть страну. В МИД РФ объяснили, что это является ответом на сокращение Таллином численности российского посольства. В министерстве подчеркнули, что ответственность за это лежит исключительно на эстонской стороне, и напомнили, что руководство страны последние годы целенаправленно разрушает отношения с Россией.

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Getty Images / Pierre Crom

Оксана Попова

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