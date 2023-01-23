Марго Робби призналась, что снималась в постельной сцене с Ди Каприо под "допингом"
Марго Робби раскрыла подробности съёмок постельной сцены с Ди Каприо в "Волке с Уолл-стрит"
Марго Робби. Фото © Getty Images / Hanna Lassen
Актриса Марго Робби в гостях подкаст-студии Nova раскрыла подробности о съёмках фильма "Волк с Уолл-стрит", а также рассказала о своём опыте участия в постельных сценах.
Робби говорит, что в большинстве случаев для съёмки откровенных эпизодов актёрам выдают специальные приспособления под названием меркины. По словам актрисы, это "что-то вроде парика для гениталий".
"На съёмках "Волка с Уолл-стрит" была целая комната с меркинами. Каждый мог подойти и выбрать что-то для себя", — рассказала звезда.
Робби также призналась, что снималась с актёром Леонардо Ди Каприо по-настоящему голой. Однако перед дублем ей понадобилась "пара уколов текилы". Актриса отметила, что после этого опыта она обрела уверенность в себе и перестала стесняться обнажённых сцен.
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