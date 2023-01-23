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23 января, 10:31

В Кремле ответили на слухи о возможном назначении Козака главой Счётной платы

Песков не стал отвечать на вопрос о возможном назначении Козака главой Счётной палаты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слухи и сообщения ряда СМИ о том, что заместителя главы АП Дмитрия Козака могут назначить на пост руководителя Счётной палаты. По словам Пескова, Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки.

"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы, не будем это делать и на этот раз", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Зато Дмитрий Песков прокомментировал другое назначение: Алексея Комиссарова — на должность исполняющего обязанности РАНХиГС. По словам представителя Кремля, это решение согласовывалось с президентом России.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Александр Юнашев

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