В Кремле ответили на слухи о возможном назначении Козака главой Счётной платы
Песков не стал отвечать на вопрос о возможном назначении Козака главой Счётной палаты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слухи и сообщения ряда СМИ о том, что заместителя главы АП Дмитрия Козака могут назначить на пост руководителя Счётной палаты. По словам Пескова, Кремль никогда не анонсирует кадровые перестановки.
"Мы никогда не анонсируем какие-то кадровые перспективы, не будем это делать и на этот раз", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Зато Дмитрий Песков прокомментировал другое назначение: Алексея Комиссарова — на должность исполняющего обязанности РАНХиГС. По словам представителя Кремля, это решение согласовывалось с президентом России.
ТАСС / Бобылев Сергей