Назначение Комиссарова ректором РАНХиГС согласовывалось с Путиным

Решение назначить Алексея Комиссарова на должность исполняющего обязанности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации согласовывалось с главой государства Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистами рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в важный образовательный центр", — сообщил Песков в ответ на вопрос, согласовывалось ли с российским лидером данное назначение.

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. Также он занимает пост директора Высшей школы государственного управления академии и директора АНО "Россия — страна возможностей". Говоря о совмещении должностей нового ректора, Песков заявил, что "всё будет зависеть от него".

Что касается платформы "Россия — страна возможностей", то она показала эффективность и работает очень успешно, поэтому важно, чтобы она не сбавляла темпов развития, добавил Песков.