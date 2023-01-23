Назначение Комиссарова ректором РАНХиГС согласовывалось с Путиным
Путину докладывалось о назначении Комиссарова в РАНХиГС, заявил Песков
Решение назначить Алексея Комиссарова на должность исполняющего обязанности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации согласовывалось с главой государства Владимиром Путиным. Об этом в беседе с журналистами рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Разумеется, президенту об этом докладывалось. Это очень важное учебное заведение, которое за последнее больше чем десятилетие превратилось в важный образовательный центр", — сообщил Песков в ответ на вопрос, согласовывалось ли с российским лидером данное назначение.
Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. Также он занимает пост директора Высшей школы государственного управления академии и директора АНО "Россия — страна возможностей". Говоря о совмещении должностей нового ректора, Песков заявил, что "всё будет зависеть от него".
Что касается платформы "Россия — страна возможностей", то она показала эффективность и работает очень успешно, поэтому важно, чтобы она не сбавляла темпов развития, добавил Песков.
Напомним, исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предыдущий ректор РАНХиГС Владимир Мау был освобождён от занимаемой должности сегодня. Он написал заявление по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
ТАСС / Сергей Карпухин